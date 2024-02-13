Стало известно, чем Россия ответит Западу на изъятие заблокированных активов

Россия будет продолжать защищать свою собственность, а тех, кто попытается на неё посягнуть, ждут юридические последствия. Об этом заявил в беседе с журналистами во вторник, 13 февраля, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Комментируя ситуацию с замороженными в ЕС российскими активами, он назвал это посягательством на частную собственность.

"Это незаконное действие, и мы будем преследовать в юридическом поле всех, кто имеет отношение к таким решениям, к принятию решений и их имплементации. Россия будет защищать свои интересы", — подчеркнул представитель Кремля.