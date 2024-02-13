Захарова: Ответ Москвы на изъятие Западом замороженных активов РФ будет жёстким

Ответ России на изъятие её заблокированных активов будет крайне жёстким, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала это воровством.

"Действительно, мы видим различные способы, возможно, не отыграть назад, но каким-то образом поиграться в этой истории, потому что они поняли, что наш ответ, как и на все предыдущие заходы, будет чрезвычайно жёстким", — сказала дипломат в эфире телеканала "Соловьёв Live".

Захарова отметила, что к виновным в этом будет соответствующее отношение: не как к политическим манипуляторам или "заигравшимся технологам", а как к ворам. Когда на Западе поняли это, указала официальный представитель, там решили обдумать свои действия. Также дипломат указала, что Запад хочет конфисковать активы РФ, чтобы компенсировать издержки на поддержание "кровавого украинского конфликта и киевского режима".