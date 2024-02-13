В США заявили, что воодушевлены шагами ЕС по замороженным активам России
Госдеп похвалил ЕС за решение использовать прибыль от замороженных активов РФ
Власти США воодушевлены новыми решениями ЕС в отношении замороженных активов России. Об этом сообщил руководитель пресс-службы американского Госдепа Мэттью Миллер.
В ходе брифинга он отметил, что Вашингтон приветствует любые действия, которые Евросоюз может предпринять, "чтобы использовать активы России во благо украинцев". Миллер также добавил, что Штаты продолжают переговоры с партнёрами о том, какие дополнительные шаги могут быть предприняты, чтобы "гарантировать, что РФ заплатит за нанесённый ущерб". Кроме того, представитель Госдепа напомнил, что американская администрация ранее уже публично поддержала выработку Конгрессом США законодательства, нацеленного на изъятие российских замороженных активов.
А ранее совет ЕС принял постановление, которое позволит создать легальную базу для использования прибыли от замороженных активов РФ для восстановления Украины. Деньги сначала направят в бюджет ЕС, а затем Киеву — на восстановление и реконструкцию.
ТАСС / Валерий Шарифулин