В США заявили, что воодушевлены шагами ЕС по замороженным активам России

В ходе брифинга он отметил, что Вашингтон приветствует любые действия, которые Евросоюз может предпринять, "чтобы использовать активы России во благо украинцев". Миллер также добавил, что Штаты продолжают переговоры с партнёрами о том, какие дополнительные шаги могут быть предприняты, чтобы "гарантировать, что РФ заплатит за нанесённый ущерб". Кроме того, представитель Госдепа напомнил, что американская администрация ранее уже публично поддержала выработку Конгрессом США законодательства, нацеленного на изъятие российских замороженных активов.