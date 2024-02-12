Совет ЕС разрешил использовать прибыль от замороженных активов РФ для Украины
Совет Европейского союза принял постановление, которое создаст легальную базу для использования прибыли от замороженных активов РФ для восстановления Украины. Об этом говорится в заявлении совета.
"Совет сегодня утвердил решение и постановление, разъясняющие обязательства центральных депозитариев ценных бумаг, владеющих активами и резервами Центрального банка России, которые были иммобилизованы вследствие ограничительных мер ЕС", — говорится в заявлении.
В документе также отмечается, что владельцы крупных активов ЦБ должны учитывать остатки денежных средств, которые накопились из-за антироссийских санкций. Деньги будут храниться в отдельных счетах, чтобы в будущем направить их в бюджет ЕС, а затем Киеву на восстановление и реконструкцию. При этом сейчас финансы не планируется напрямую переводить в бюджет Евросоюза.
Ранее Life.ru сообщал, что в западных СМИ появилась информация о том, что лидеры стран G7 и ЕС изучают возможность создания механизма, который позволит использовать арестованные российские активы в качестве залога. Авторы инициативы хотят добиться того, что Москва возьмёт на себя расходы по восстановлению Украины после завершения вооружённого конфликта.
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