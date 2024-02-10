Захарова предупредила о жёстком ответе при покушении на российские активы

Россия будет жёстко реагировать на попытки лишить её суверенных резервов. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в ответ на возможное использование Западом российских замороженных активов.

"Будем жёстко реагировать на любые недружественные действия, связанные с попытками так или иначе лишить Россию права собственности на её суверенные резервы. Наши ответные меры, направленные на защиту своих законных прав и интересов, будут оправданы как с юридической, так и моральной точек зрения", — отметила дипломат.

Также в МИД пообещали, что любые лица и фонды, которые решатся на приобретение соответствующих облигаций, попадут под российские контрмеры, включая финансовые и имущественные.