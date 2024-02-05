Песков предрёк крах мировой экономики при изъятии российских активов

Любые действия Запада по изъятию активов Российской Федерации будут посягательством на частную собственность, которое станет ударом по фундаменту мировой экономической системы, и западные политики это осознают. Такое заявление на брифинге сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Посягательство на чужую собственность подрывает основы всей экономической системы, в том числе экономической системы тех, кто реализует подобные решения. Мы убеждены, что и принимающие решения понимают эти неизбежные последствия. Мы будем очень внимательно наблюдать [за процессом обсуждения]", — подчеркнул он.

При этом конфискация национальных активов России в какой бы то ни было форме будет оспорена в судебном порядке, добавил Песков. А для инициаторов изъятия их решение обернётся долгоиграющими последствиями.

"Если такие решения будут приняты, они будут глубоко незаконны. Они будут иметь и для тех, кто принимает эти решения, и для тех, кто реализует эти решения, очень-очень долгие, на долгие десятилетия, судебные перспективы. Мы будем защищать наши интересы, мы будем защищать наши активы, незаконно арестованные", — предупредил пресс-секретарь главы РФ.