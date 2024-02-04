На Западе нашли новое применение замороженным российским активам

Лидеры "Большой семёрки" и Евросоюза рассматривают возможность использовать арестованные российские активы в качестве залога. Такими данными поделились в Bloomberg.

По данным агентства, авторы инициативы планируют добиться гарантии того, что Россия восстановит Украину после завершения боевых действий. Если этого не произойдёт, находящиеся в залоге средства не вернутся на родину.

"Сторонники этого решения полагают, что любое урегулирование конфликта в соответствии с международным правом приведёт к тому, что Россия будет обязана оплатить ущерб, который она причинила своему соседу. В случае отказа России могут быть предъявлены претензии по замороженным активам", — отметили в издании.