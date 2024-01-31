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31 января, 11:28

В бюджет Украины впервые передали арестованные активы, в их числе средства Сальдо

В бюджет Украины зачислили арестованные в результате санкций $850 тысяч

В бюджет Украины поступило более 32 миллионов гривен (около 850 тысяч долларов), арестованных из-за санкций, утверждает глава фонда госимущества страны Виталий Коваль.

"Впервые санкционные деньги начинают работать на государство. Более 32 миллионов гривен уже поступили в государственный бюджет", — объявил Коваль, отметив, что в эту сумму вошли в том числе активы губернатора Херсонской области Владимира Сальдо и члена Совета Федерации от Запорожской области Дмитрия Вороны.

Послы ЕС одобрили использование доходов от активов РФ для помощи Украине
Послы ЕС одобрили использование доходов от активов РФ для помощи Украине

МИД России неоднократно напоминал Западу, что использование замороженных активов нарушает основополагающие принципы и нормы международного права. Конфискация прибыли от финансов тоже ударит по экономической стабильности ЕС, предупредили ранее в Италии.

*Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

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ТАСС / Артем Геодакян

Александра Мышляева
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