В бюджет Украины поступило более 32 миллионов гривен (около 850 тысяч долларов), арестованных из-за санкций, утверждает глава фонда госимущества страны Виталий Коваль.

"Впервые санкционные деньги начинают работать на государство. Более 32 миллионов гривен уже поступили в государственный бюджет", — объявил Коваль, отметив, что в эту сумму вошли в том числе активы губернатора Херсонской области Владимира Сальдо и члена Совета Федерации от Запорожской области Дмитрия Вороны.

МИД России неоднократно напоминал Западу, что использование замороженных активов нарушает основополагающие принципы и нормы международного права. Конфискация прибыли от финансов тоже ударит по экономической стабильности ЕС, предупредили ранее в Италии.