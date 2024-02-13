В МВФ заявили, что изъятие Западом активов России требует юридического основания

Решение совета ЕС о конфискации российских замороженных активов должно быть юридически обосновано. О необходимости данной меры заявила первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат, чьи слова приводит журнал Foreign Policy.

"Нужно быть уверенным, что всё, что вы делаете, имеет достаточную юридическую поддержку, чтобы у вас не было рисков в будущем", — пояснила Гопинат.

Оа подчеркнула, что МВФ не участвует в данной инициативе, однако намерен изучить её возможные последствия для экономики. Гопинат заверила, что фонд будет внимательно следить за развитием этой ситуации.