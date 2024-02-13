В МВФ заявили, что изъятие Западом активов России требует юридического основания
Решение совета ЕС о конфискации российских замороженных активов должно быть юридически обосновано. О необходимости данной меры заявила первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат, чьи слова приводит журнал Foreign Policy.
"Нужно быть уверенным, что всё, что вы делаете, имеет достаточную юридическую поддержку, чтобы у вас не было рисков в будущем", — пояснила Гопинат.
Оа подчеркнула, что МВФ не участвует в данной инициативе, однако намерен изучить её возможные последствия для экономики. Гопинат заверила, что фонд будет внимательно следить за развитием этой ситуации.
Напомним, что ранее совет Европейского союза принял постановление, которое позволит создать легальную базу для использования прибыли от замороженных активов РФ для восстановления Украины. Деньги сначала направят в бюджет ЕС, а затем Киеву — на восстановление и реконструкцию.
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