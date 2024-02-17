Фон дер Ляйен вздумала выпускать оружие для ВСУ за счёт России
Глава ЕК допустила отправку доходов от замороженных активов РФ на оружие для ВСУ
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Обложка © Shutterstock
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о планах производить оружие для Украины на средства, полученные от замороженных активов России. По её словам, решение пока не принято, в ЕС всё ещё думают над способами их использования в своих целях.
"Мы ясно дали понять, что вырученные средства или непредвиденная прибыль не относятся к российским активам. Мы можем взять эти доходы и вложить их, например, в производство оружия для Украины", — заявила фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности, трансляция которой велась на сайте мероприятия.
Ранее стало известно о том, что ЕС принял постановление, которое позволит использовать прибыль от замороженных активов РФ для восстановления Украины. Позднее глава международного депозитария Euroclear Лив Мостри осудила идею использования активов России странами, которым они не принадлежат.