G7 пообещала удерживать российские активы, пока Москва "не вернёт ущерб Украине"

Главы МИД стран "Большой семёрки" пообещали удерживать замороженные российские активы, пока Москва не заплатит Киеву за ущерб. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Италии Антонио Таяни на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Они подтвердили свою решимость сохранять российские суверенные активы замороженными в своих юрисдикциях, пока Россия не заплатит за ущерб, который она причинила Украине", — говорится в заявлении.

Дипломат также отметил, что лидеры МИД стран "Группы семи" обязались ужесточить санкции против России и бороться с их обходом, а также продолжить оказывать Украине поддержку в различных сферах, включая военную, финансовую, политическую и гуманитарную помощь.