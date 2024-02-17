G7 пообещала удерживать российские активы, пока Москва "не вернёт ущерб Украине"
Главы МИД стран G7 подтвердили готовность удерживать замороженные активы России
Главы МИД стран "Большой семёрки" пообещали удерживать замороженные российские активы, пока Москва не заплатит Киеву за ущерб. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Италии Антонио Таяни на Мюнхенской конференции по безопасности.
"Они подтвердили свою решимость сохранять российские суверенные активы замороженными в своих юрисдикциях, пока Россия не заплатит за ущерб, который она причинила Украине", — говорится в заявлении.
Дипломат также отметил, что лидеры МИД стран "Группы семи" обязались ужесточить санкции против России и бороться с их обходом, а также продолжить оказывать Украине поддержку в различных сферах, включая военную, финансовую, политическую и гуманитарную помощь.
А ранее Life.ru сообщал, что США передали Эстонии почти 500 тысяч долларов из числа "конфискованных российских средств" для оказания помощи Украине. В американском Минюсте рассказали, что это первый перевод денег РФ для иностранного союзника с целью их последующей передачи Киеву.
Напомним, после начала СВО страны Евросоюза и G7 заморозили российские валютные резервы на сумму почти 300 миллиардов евро. ЕС поддержал решение об использовании доходов от замороженных российских активов. Позже выяснилось, что Бельгия передаст Украине 611 миллионов евро из доходов, полученных от активов РФ. В МИД РФ заявили, что Россия ответит на такое решение.
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