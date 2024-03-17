Макрон анонсировал предложение о прекращении огня на Украине на время Олимпиады
Макрон предложит России прекращение огня на Украине на время Олимпийских игр
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Обложка © Flickr / Présidence de la République France
Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал предложить России установить режим прекращения огня на Украине на время Олимпиады в Париже. Соответствующее заявление глава Пятой республики сделал в рамках интервью ведущим единого украинского телемарафона.
Политическому деятелю задали вопрос по поводу участия российских спортсменов на Олимпийских играх, которые пройдут во французской столице с 26 июля по 11 августа 2024 года. После этого хозяин Елисейского дворца подчеркнул, что Париж в качестве организатора будущего спортивного мероприятия идёт в ногу с сигналом мира и следует решениям Международного олимпийского комитета.
Затем Макрон отметил, что атлеты из России всё-таки могут участвовать в Играх под нейтральным флагом. Тогда украинские журналисты заявили, что французский лидер должен требовать от Москвы прекращения огня на время Олимпиады.
"Да, мы это попросим", — ответил президент Франции.
Ранее Life.ru писал, что президент России Владимир Путин согласился со словами спортсменки в новом Дворце самбо в Краснодаре. Она заявила, что без участия нашей страны Олимпийские игры — это уже не международный турнир, а местечковые соревнования, потому что наши спортсмены лучшие в мире.