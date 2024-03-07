"Похож на татами": Путин проверил новый ковёр во Дворце самбо в Краснодаре
Путин согласился, что Олимпийские игры без россиян многое теряют
Президент России Владимир Путин согласился со словами спортсменки в новом Дворце самбо в Краснодаре, которая заявила, что без участия нашей страны Олимпийские игры — это уже не международный турнир, а местечковые соревнования, потому что наши спортсмены "лучшие в мире".
"Так и есть. Полностью согласен", — сказал глава государства, отметив, что спортивные соревнования многое теряют, когда в них не участвуют атлеты из России.
Кроме того, Путин проверил новый ковёр во Дворце самбо, отметив, что тот очень похож на татами.
Путин проверил новый ковёр во Дворце самбо. Видео © Life.ru
Напомним, в конце прошлого года Международный олимпийский комитет постановил разрешить спортсменам из РФ и Белоруссии участвовать в Олимпиаде 2024 года в Париже в нейтральном статусе. Однако атлетов, поддерживающих СВО, до соревнований не допустят. МОК также ввёл запрет на демонстрацию символики России во время ОИ. Однако в объединении отметили, что большая часть мирового сообщества спортсменов настроена против того, чтобы их товарищей по цеху наказывали из-за политических событий.
Life.ru / Павел Баранов