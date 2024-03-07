"Похож на татами": Путин проверил новый ковёр во Дворце самбо в Краснодаре

Президент России Владимир Путин согласился со словами спортсменки в новом Дворце самбо в Краснодаре, которая заявила, что без участия нашей страны Олимпийские игры — это уже не международный турнир, а местечковые соревнования, потому что наши спортсмены "лучшие в мире".

"Так и есть. Полностью согласен", — сказал глава государства, отметив, что спортивные соревнования многое теряют, когда в них не участвуют атлеты из России.

Кроме того, Путин проверил новый ковёр во Дворце самбо, отметив, что тот очень похож на татами.