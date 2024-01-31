Регион

Уведомления отключены

Новости
Катастрофа Ил-76
Расследования
SHOT проверка
Специальная военная операция
Владимир Путин
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Криминал
Главное
Последние новости

"Нам своих ребят надо забрать": Путин заявил, что Россия не будет останавливать обмены пленными

Путин: Зачем ВСУ сбили Ил-76? Я не знаю...

Стала известна причина масштабного сбоя в Рунете 30 января

В Севастополе объявлена воздушная тревога и остановлено движение транспорта

Минобороны раскрыло роль ОАЭ в обмене пленными между Россией и Украиной

В МВД опровергли факт полицейской проверки в отношении певца Shaman

Губернатор Калужской области Шапша опроверг сообщения о стрельбе в школах

Госдума приняла законопроект о конфискации имущества за фейки о ВС России

Обломки с места падения Ил-76 с украинскими военнопленными оказались с западных ЗРК

Сборные России и Сербии по футболу встретятся в Москве 21 марта

Путин назвал ущербной и неинтересной Олимпиаду без российских атлетов

31 января, 14:42
Владимир Путин. Обложка © LIFE / Павел Баранов

Владимир Путин. Обложка © LIFE / Павел Баранов

Международные спортивные организации полностью извратили принципы олимпизма, ущемляя в правах российских спортсменов. Об этом рассказал кандидат в президенты РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами.

"Без всяких сомнений <…> современные международные чиновники извращают саму идею международного олимпизма. Идея как-то закольцевалась и на сегодняшний день выглядит как прямая противоположность тем принципам, на которых она была рождена",  пояснил он.

Путин напомнил, что любые ограничения прав атлетов можно расценивать как посягательство на права человека и это вытекает из самой Олимпийской хартии. По его убеждению, после отстранения российских спортсменов международные состязания стали ущербными и неинтересными, так как россияне лидируют во многих видах спорта. "Порядочные люди в этой сфере, спортсмены, понимают это и сожалеют о том, что происходит", — заметил он и заверил, что Россия продолжит следовать олимпийским принципам, несмотря на позицию Запада.

Несгибаемая: Валиеву похвалили за стойкость на фоне скандала с допингом
Несгибаемая: Валиеву похвалили за стойкость на фоне скандала с допингом

Напомним, 29 января Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) лишил российскую фигуристку Камилу Валиеву олимпийского золота и на четыре года отстранил её от соревнований из-за положительной допинг-пробы, которую она сдала на чемпионате России в декабре 2021 года. Первое место в командном турнире по фигурному катанию на ОИ в Пекине отобрали и у всей российской сборной, отправив команду на третью строчку. Олимпийский комитет России (ОКР) сравнил ситуацию с объявлением войны российскому спорту и намерен обжаловать решение о перераспределении медалей.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!