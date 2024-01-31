Путин назвал ущербной и неинтересной Олимпиаду без российских атлетов

"Без всяких сомнений <…> современные международные чиновники извращают саму идею международного олимпизма. Идея как-то закольцевалась и на сегодняшний день выглядит как прямая противоположность тем принципам, на которых она была рождена", — пояснил он.

Путин напомнил, что любые ограничения прав атлетов можно расценивать как посягательство на права человека и это вытекает из самой Олимпийской хартии. По его убеждению, после отстранения российских спортсменов международные состязания стали ущербными и неинтересными, так как россияне лидируют во многих видах спорта. "Порядочные люди в этой сфере, спортсмены, понимают это и сожалеют о том, что происходит", — заметил он и заверил, что Россия продолжит следовать олимпийским принципам, несмотря на позицию Запада.