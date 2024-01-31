Путин назвал ущербной и неинтересной Олимпиаду без российских атлетов
Владимир Путин. Обложка © LIFE / Павел Баранов
Международные спортивные организации полностью извратили принципы олимпизма, ущемляя в правах российских спортсменов. Об этом рассказал кандидат в президенты РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами.
"Без всяких сомнений <…> современные международные чиновники извращают саму идею международного олимпизма. Идея как-то закольцевалась и на сегодняшний день выглядит как прямая противоположность тем принципам, на которых она была рождена", — пояснил он.
Путин напомнил, что любые ограничения прав атлетов можно расценивать как посягательство на права человека и это вытекает из самой Олимпийской хартии. По его убеждению, после отстранения российских спортсменов международные состязания стали ущербными и неинтересными, так как россияне лидируют во многих видах спорта. "Порядочные люди в этой сфере, спортсмены, понимают это и сожалеют о том, что происходит", — заметил он и заверил, что Россия продолжит следовать олимпийским принципам, несмотря на позицию Запада.
Напомним, 29 января Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) лишил российскую фигуристку Камилу Валиеву олимпийского золота и на четыре года отстранил её от соревнований из-за положительной допинг-пробы, которую она сдала на чемпионате России в декабре 2021 года. Первое место в командном турнире по фигурному катанию на ОИ в Пекине отобрали и у всей российской сборной, отправив команду на третью строчку. Олимпийский комитет России (ОКР) сравнил ситуацию с объявлением войны российскому спорту и намерен обжаловать решение о перераспределении медалей.