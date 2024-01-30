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ОКР обжалует лишение российских фигуристов командного золота Олимпиады в Пекине

30 января, 11:42
Решение о распределении медалей фигуристов в командном турнире Олимпиады будет обжаловано. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Решение о распределении медалей фигуристов в командном турнире Олимпиады будет обжаловано. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Россия подаст жалобу на решение о перераспределении медалей в командном турнире по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине из-за "допингового" дела россиянки Камилы Валиевой. Об этом рассказали в Олимпийском комитете РФ (ОКР).

"Олимпийский комитет России совершенно точно будет обжаловать в CAS решение ISU о перераспределении итоговых мест командного турнира фигуристов на Олимпийских зимних играх 2022 года в Пекине. Наши юристы уже начали подготовку необходимых документов для подачи апелляции", — говорится в заявлении.

В ОКР подчеркнули, что изучили практику CAS и не видят оснований для лишения российских фигуристов золота. Как отмечается, санкции в отношении конкретного спортсмена не могут стать основанием для изменения итогов командного турнира.

В Кремле подчеркнули, что для России фигуристы навсегда останутся олимпийскими чемпионами
В Кремле подчеркнули, что для России фигуристы навсегда останутся олимпийскими чемпионами

Напомним, что Спортивный арбитражный суд (CAS) после двухлетнего расследования принял решение дисквалифицировать 17-летнюю российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. После этого Международный союз конькобежцев (ISU) решил пересмотреть результаты командных соревнований на ОИ-2022 и лишил россиян золота, присудив бронзу.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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