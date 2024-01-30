ОКР обжалует лишение российских фигуристов командного золота Олимпиады в Пекине 30 января, 11:42 Решение о распределении медалей фигуристов в командном турнире Олимпиады будет обжаловано. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Россия подаст жалобу на решение о перераспределении медалей в командном турнире по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине из-за "допингового" дела россиянки Камилы Валиевой. Об этом рассказали в Олимпийском комитете РФ (ОКР).

"Олимпийский комитет России совершенно точно будет обжаловать в CAS решение ISU о перераспределении итоговых мест командного турнира фигуристов на Олимпийских зимних играх 2022 года в Пекине. Наши юристы уже начали подготовку необходимых документов для подачи апелляции", — говорится в заявлении.

В ОКР подчеркнули, что изучили практику CAS и не видят оснований для лишения российских фигуристов золота. Как отмечается, санкции в отношении конкретного спортсмена не могут стать основанием для изменения итогов командного турнира.

Авторы Татьяна Миссуми