В Кремле подчеркнули, что для России фигуристы навсегда останутся олимпийскими чемпионами
Песков: Для России фигуристы останутся олимпийскими чемпионами
Камила Валиева на Олимпиаде-2022 в Пекине. Обложка © ТАСС / AP / Natacha Pisarenko
Россияне всегда будут считать Камилу Валиеву и других фигуристов, победивших на Играх в Пекине, олимпийскими чемпионами, какие бы решения ни принимали международные спортивные организации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"По возвращении из Китая — с Олимпиады — мы этих спортсменов чествовали как олимпийских чемпионов. Мы убеждены, что для нас они будут оставаться олимпийскими чемпионами всегда. Какие бы решения на этот счёт, даже несправедливые, ни принимались", — подчеркнул представитель Кремля.
Также Песков заверил, что пересмотра призовых выплат российским фигуристам за победу в командном зачёте на Олимпиаде-2022 не будет.
Напомним, что накануне Спортивный арбитражный суд (CAS) после двухлетнего расследования принял решение дисквалифицировать 17-летнюю российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. После этого Международный союз конькобежцев (ISU) решил пересмотреть результаты командных соревнований на ОИ-2022 и лишил россиян золота, присудив бронзу.