В Кремле подчеркнули, что для России фигуристы навсегда останутся олимпийскими чемпионами

Россияне всегда будут считать Камилу Валиеву и других фигуристов, победивших на Играх в Пекине, олимпийскими чемпионами, какие бы решения ни принимали международные спортивные организации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"По возвращении из Китая — с Олимпиады — мы этих спортсменов чествовали как олимпийских чемпионов. Мы убеждены, что для нас они будут оставаться олимпийскими чемпионами всегда. Какие бы решения на этот счёт, даже несправедливые, ни принимались", — подчеркнул представитель Кремля.