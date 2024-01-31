Несгибаемая: Валиеву похвалили за стойкость на фоне скандала с допингом

Дисквалифицированная за нарушение антидопинговых правил российская фигуристка Камила Валиева неоднократно сталкивалась с психологическим давлением, но каждый раз выходила из неприятных ситуаций с высоко поднятой головой. Такого мнения придерживается серебряный призёр ОИ-2018 по фигурному катанию Александр Энберт.

По словам коллеги спортсменки, самый сложный момент в карьере Камилы был на Олимпиаде в Пекине, к которой она шла всю свою жизнь. Однако скандалы вокруг допинга не сломили Валиеву. Девушка продолжила кататься, выступать на соревнованиях и показывать новые программы.

"Сейчас тоже сложный момент. Но Камила уже доказала свою устойчивость к любым преградам. Думаю, что не каждый спортсмен может пройти через такое. Но Камила действительно несгибаемая. Уверен, что внутренне она справится", — поделился Энберт с "Газетой.ru".