Несгибаемая: Валиеву похвалили за стойкость на фоне скандала с допингом
Фигурист Энберт назвал Валиеву несгибаемой из-за стойкости характера
Дисквалифицированная за нарушение антидопинговых правил российская фигуристка Камила Валиева неоднократно сталкивалась с психологическим давлением, но каждый раз выходила из неприятных ситуаций с высоко поднятой головой. Такого мнения придерживается серебряный призёр ОИ-2018 по фигурному катанию Александр Энберт.
По словам коллеги спортсменки, самый сложный момент в карьере Камилы был на Олимпиаде в Пекине, к которой она шла всю свою жизнь. Однако скандалы вокруг допинга не сломили Валиеву. Девушка продолжила кататься, выступать на соревнованиях и показывать новые программы.
"Сейчас тоже сложный момент. Но Камила уже доказала свою устойчивость к любым преградам. Думаю, что не каждый спортсмен может пройти через такое. Но Камила действительно несгибаемая. Уверен, что внутренне она справится", — поделился Энберт с "Газетой.ru".
Ранее ситуацию вокруг фигуристки прокомментировали в Кремле. По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, решение о дисквалификации носит исключительно политизированный характер. Камила Валиева отреагировала на произошедшее трогательным видеороликом.
Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / kamilavalieva26