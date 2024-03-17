В самых восточных регионах России завершилось голосование на выборах президента
На Камчатке и Чукотке закрылись избирательные участки для голосования на выборах
В двух самых восточных регионах России — Камчатском крае и Чукотском автономном округе — завершилось голосование на выборах президента. Избирательные участки там закрылись в 20:00 местного времени (11:00 мск) третьего дня голосования.
Всего на Чукотке работало 55 участков. Досрочно в регионе проголосовало свыше 3,5 тысячи человек. Общественная палата Чукотского АО сообщала, что нарушений или жалоб на выборах в субъекте не зафиксировано. На 18:00 (09:00 мск) по местному времени явка там составила 87,49%. Явка на 20:00 по местному времени не уточняется.
Почти 200 участков, открытых во всех населённых пунктах Камчатки, закрылись вечером в воскресенье. Явка избирателей в крае на 18:00 (09:00 мск) составила 71,46%.
Напомним, 15 марта в России началось голосование, которое определит будущего руководителя страны. Процедура трёхдневная, последний день, когда россияне могут проголосовать, — 17 марта. За пост президента борются четверо политиков: действующий российский лидер, самовыдвиженец Владимир Путин, Леонид Слуцкий от ЛДПР, Николай Харитонов от КПРФ и Владислав Даванков от партии "Новые люди". Как ранее сообщал ЦИК, 16 марта к 20:19 по Москве очная явка на выборы достигла показателя 55,10%.