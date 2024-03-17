В самых восточных регионах России завершилось голосование на выборах президента

В двух самых восточных регионах России — Камчатском крае и Чукотском автономном округе — завершилось голосование на выборах президента. Избирательные участки там закрылись в 20:00 местного времени (11:00 мск) третьего дня голосования.

Всего на Чукотке работало 55 участков. Досрочно в регионе проголосовало свыше 3,5 тысячи человек. Общественная палата Чукотского АО сообщала, что нарушений или жалоб на выборах в субъекте не зафиксировано. На 18:00 (09:00 мск) по местному времени явка там составила 87,49%. Явка на 20:00 по местному времени не уточняется.