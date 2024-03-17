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17 марта, 07:56

Глава ЦИК заявила об отражении более 280 тысяч кибератак на систему онлайн-голосования

Памфилова: Ресурсы ДЭГ подверглись 280 тысячам DDoS-атак со старта голосования

Порядка 280 тысяч DDoS-атак на системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) удалось заблокировать со старта голосования на президентских выборах в Российской Федерации. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова в информационном центре ЦИК.

"От начала голосования было заблокировано около 280 тысяч атак на ресурсы дистанционного электронного голосования, но только на ДЭГ. Из них непосредственно на портал голосования — 215 тысяч. Это на сей момент", — сообщила председатель Центризбиркома.

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Напомним, 15 марта в России началось голосование, которое определит будущего руководителя страны. Процедура трёхдневная, последний день, когда россияне могут проголосовать, — 17 марта. За пост президента борются четверо политиков: действующий российский лидер, самовыдвиженец Владимир Путин, Леонид Слуцкий от ЛДПР, Николай Харитонов от КПРФ и Владислав Даванков от партии "Новые люди". Как ранее сообщал ЦИК, 16 марта к 20:19 по Москве очная явка на выборы достигла показателя в 55,10%.

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ТАСС / Егор Алеев

Юрий Лысенко
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