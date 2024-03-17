Глава ЦИК заявила об отражении более 280 тысяч кибератак на систему онлайн-голосования

Порядка 280 тысяч DDoS-атак на системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) удалось заблокировать со старта голосования на президентских выборах в Российской Федерации. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова в информационном центре ЦИК.

"От начала голосования было заблокировано около 280 тысяч атак на ресурсы дистанционного электронного голосования, но только на ДЭГ. Из них непосредственно на портал голосования — 215 тысяч. Это на сей момент", — сообщила председатель Центризбиркома.