РКН заблокировал фейковый сайт ЦИК и поддельный телеграм-канал Памфиловой

Сотрудники Роскомнадзора в субботу, 16 марта, заблокировали фейковые сайт Центризбиркома и телеграм-канал её председателя Эллы Памфиловой. Рассказывая об этом, глава ЦИК подчеркнула, что у неё, в отличие от ведомства, нет аккаунтов в социальных сетях. Она предпочитает работать только по закрытой связи.

"Буквально сегодня был выявлен и заблокирован фальшивый сайт ЦИК, мы не будем его рекламировать. До этого блокировались фальшивые аккаунты избирательных комиссий в социальных сетях, их была тьма, в том числе якобы мой телеграм-канал", — отметила Памфилова.

Глава Центризбиркома подчеркнула, что никому в открытом доступе не пишет. Фейковые сообщения от её имени Памфилова назвала "эпистолярными жанрами".