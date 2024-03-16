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16 марта, 14:25

РКН заблокировал фейковый сайт ЦИК и поддельный телеграм-канал Памфиловой

Сотрудники Роскомнадзора в субботу, 16 марта, заблокировали фейковые сайт Центризбиркома и телеграм-канал её председателя Эллы Памфиловой. Рассказывая об этом, глава ЦИК подчеркнула, что у неё, в отличие от ведомства, нет аккаунтов в социальных сетях. Она предпочитает работать только по закрытой связи.

"Буквально сегодня был выявлен и заблокирован фальшивый сайт ЦИК, мы не будем его рекламировать. До этого блокировались фальшивые аккаунты избирательных комиссий в социальных сетях, их была тьма, в том числе якобы мой телеграм-канал", — отметила Памфилова.

Глава Центризбиркома подчеркнула, что никому в открытом доступе не пишет. Фейковые сообщения от её имени Памфилова назвала "эпистолярными жанрами".

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Ранее на систему видеонаблюдения на избирательных участках в РФ была совершена серьёзная DDoS-атака. По словам Памфиловой, системы ЦИК были готовы к такому и успешно справились с возникшей проблемой.

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ТАСС / Михаил Терещенко

Никита Осипов
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