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16 марта, 07:57

"Единая Россия" сообщила о масштабных DDoS-атаках на электронные сервисы партии

Партия "Единая Россия" фиксирует широкомасштабные кибератаки на все свои электронные сервисы. Об этом сообщили в пресс-службе политической силы.

В ЕР добавили, что DDoS-атаки "ведутся на все адреса в подсетях партии и в доменах edinros и er.ru". Вместе с тем приостановили работу второстепенных партийных ресурсов для того, чтобы обеспечить стабильное функционирование критически важной инфраструктуры цифровых сервисов "Единой России".

"Вместе с Роскомнадзором и партнёрами по обеспечению информационной безопасности ИТ-специалисты центрального исполкома партии отражают атаки", — уточнили в ЕР.

Хакеры взломали сайт Российского Красного Креста
Хакеры взломали сайт Российского Красного Креста

А ранее Life.ru рассказывал, что на систему видеонаблюдения на избирательных участках в России была совершена масштабная DDoS-атака. Системы Центризбиркома были готовы к такому и успешно справились с серьёзной хакерской атакой, пояснила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

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Shutterstock / FOTODOM

Дарья Нарыкова
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