"Единая Россия" сообщила о масштабных DDoS-атаках на электронные сервисы партии

Партия "Единая Россия" фиксирует широкомасштабные кибератаки на все свои электронные сервисы. Об этом сообщили в пресс-службе политической силы.

В ЕР добавили, что DDoS-атаки "ведутся на все адреса в подсетях партии и в доменах edinros и er.ru". Вместе с тем приостановили работу второстепенных партийных ресурсов для того, чтобы обеспечить стабильное функционирование критически важной инфраструктуры цифровых сервисов "Единой России".

"Вместе с Роскомнадзором и партнёрами по обеспечению информационной безопасности ИТ-специалисты центрального исполкома партии отражают атаки", — уточнили в ЕР.