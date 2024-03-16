Хакеры взломали сайт Российского Красного Креста

Официальный интернет-портал Российского Красного Креста (РКК) был взломан злоумышленниками. Об этом в интервью ТАСС рассказал председатель организации Павел Савчук.

До этого на сайте РКК были размещены сообщения о том, что эта организация якобы платно эвакуирует жителей Белгорода и Белгородской области. В российском отделении Красного Креста опровергли это.

"Сайт Российского Красного Креста подвергся хакерской атаке. Сейчас наши специалисты устраняют возникшие проблемы, доступ к сайту может быть временно ограничен", — заявил глава РКК.

Помимо того, собеседник информагентства подчеркнул, что белгородское отделение в настоящее время оказывает всю необходимую помощь нуждающимся в ней в штатном режиме. В то же время Савчук осудил действия злоумышленников, отметив, что подобное недопустимо в любое время, и обратился к IT-предприятиям с просьбой оказать помощь Российскому Красному Кресту в плане обеспечения информационной безопасности.