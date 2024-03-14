Украинский ЦИПсО придумал страшилку о ДРГ на машине Красного Креста под Белгородом

Источник телеграм-канала SHOT опровергает фейк о том, что на территории Белгородской области якобы разыскивают Land Cruiser Красного Креста с украинскими диверсантами внутри. Эта информация оказалась вбросом украинского ЦИПсО (Центр информационно-психологических операций).

По уточнённым данным, звонок с анонимной информацией поступил с территории Украины, хотя сам звонивший представился местным жителем. Сообщение на всякий случай проверили — оно не подтвердилось.