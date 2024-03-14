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14 марта, 08:27

Украинский ЦИПсО придумал страшилку о ДРГ на машине Красного Креста под Белгородом

SHOT: Украина запустила фейк о диверсантах на машине Красного Креста под Белгородом

Источник телеграм-канала SHOT опровергает фейк о том, что на территории Белгородской области якобы разыскивают Land Cruiser Красного Креста с украинскими диверсантами внутри. Эта информация оказалась вбросом украинского ЦИПсО (Центр информационно-психологических операций).

По уточнённым данным, звонок с анонимной информацией поступил с территории Украины, хотя сам звонивший представился местным жителем. Сообщение на всякий случай проверили — оно не подтвердилось.

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Ранее Life.ru писал, что около 12 украинских диверсантов и две БМП Bradley уничтожено у границы с Белгородской областью. К российскому селу Сподарюшино силы противника подошли со стороны украинской деревни Поповка. Именно там на данный момент идёт бой. Тем временем ВСУ обстреливают Грайворон и Козинку.

Обложка ©

Matteo Nardone / Pacific Press via ZUMA Wire

Марина Калегина
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