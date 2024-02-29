Иконы с Тихановской и Бандерой: Украинская провокация в российских школах провалилась
Украинский ЦИПсО пытался устроить крестный ход с "иконой" Бандеры в школах РФ
Украинский ЦИПсО (Центр информационно-психологических операций) попытался организовать богохульную провокацию в российских школах. По данным SHOT, злоумышленники отфотошопили православные иконы святых Стефана и княгини Ольги, заменив их лики на лица Степана Бандеры и Светланы Тихановской и от имени Российского исторического общества потребовали от учебных заведений распечатать их, вставить в рамки и совершить крестный ход. Российских учителей пытались убедить, что идеолога ОУН-УПА* и белорусскую оппозиционерку якобы совсем недавно канонизировали с одобрения Московского Патриархата. Чтобы никто ничего не успел сообразить, времени дали меньше суток: мол, сегодня получили задачу, а завтра к обеду, будьте любезны, отчитайтесь и прикрепите фото.
На фото — те самые "иконы", которые прислали в школы Забайкальского края. Фото © SHOT
Руководители российских школ на провокацию, разумеется, не повелись, а позвонили в полицию. Проводится проверка.
Ранее Life.ru писал, как школьники Севастополя стали новой мишенью низкой украинской провокации. В социальных сетях и чатах начали распространяться фейки о якобы готовящихся атаках на школы Севастополя, которые ранее появлялись в других регионах России не без помощи Украины.
Агентство "Москва" / Авилов Александр