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29 февраля, 08:54

Иконы с Тихановской и Бандерой: Украинская провокация в российских школах провалилась

Украинский ЦИПсО пытался устроить крестный ход с "иконой" Бандеры в школах РФ

Украинский ЦИПсО (Центр информационно-психологических операций) попытался организовать богохульную провокацию в российских школах. По данным SHOT, злоумышленники отфотошопили православные иконы святых Стефана и княгини Ольги, заменив их лики на лица Степана Бандеры и Светланы Тихановской и от имени Российского исторического общества потребовали от учебных заведений распечатать их, вставить в рамки и совершить крестный ход. Российских учителей пытались убедить, что идеолога ОУН-УПА* и белорусскую оппозиционерку якобы совсем недавно канонизировали с одобрения Московского Патриархата. Чтобы никто ничего не успел сообразить, времени дали меньше суток: мол, сегодня получили задачу, а завтра к обеду, будьте любезны, отчитайтесь и прикрепите фото.

На фото — те самые "иконы", которые прислали в школы Забайкальского края. Фото © SHOT

На фото — те самые "иконы", которые прислали в школы Забайкальского края. Фото © SHOT

Руководители российских школ на провокацию, разумеется, не повелись, а позвонили в полицию. Проводится проверка.

Видео с оскверняющим купель мигрантом оказалось провокацией ЦИПсО
Видео с оскверняющим купель мигрантом оказалось провокацией ЦИПсО

Ранее Life.ru писал, как школьники Севастополя стали новой мишенью низкой украинской провокации. В социальных сетях и чатах начали распространяться фейки о якобы готовящихся атаках на школы Севастополя, которые ранее появлялись в других регионах России не без помощи Украины.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Авилов Александр

Марина Калегина
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