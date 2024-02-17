Школьники Севастополя стали новой мишенью низкой украинской провокации

В социальных сетях и чатах начали распространяться фейки о якобы готовящихся атаках на школы Севастополя, которые ранее появлялись в других регионах России не без помощи Украины. Губернатор города Михаил Развожаев призвал не вестись на эти провокации, которые призваны посеять панику среди детей и их родителей.

"По чатам и пабликам Севастополя расходится провокационная информация о том, что неизвестные собираются устроить стрельбу в школах. Все оперативные службы знают об этой информации, тех, кто создал этот канал и пытается устроить панику в городе, уже вычисляют. Обращаюсь ко всем родителям! В таких случаях не надо пересылать такие сообщения друг другу и делиться в чатах. Таким образом вы играете на руку тем, кто устраивает такую провокацию", — призвал он горожан у себя в телеграм-канале.

Развожаев заметил, что на фейковый канал уже подписалось больше 500 человек. Он настоятельно рекомендует сообщать о подобных пабликах в чат-бот как можно подробнее. Чтобы облегчить работу силовиков, туда можно отправить скриншоты, ссылки, подробные сведения, откуда и кто пересылает такие сообщения. Переданные туда сведения будут оперативно доступны всем силовым ведомствам Севастополя.