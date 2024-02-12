Украинская провокация в отношении российских школьников подняла на уши Алтай

Фейки о якобы готовящихся атаках на школы в Алтайском крае начали распространяться 11 февраля в социальных сетях и чатах. В пресс-службе краевого правительства призвали не доверять анонимным вбросам.

"Фейковые сообщения на такие темы появляются нередко, и, как правило, сразу по всем регионам страны, как и в этот раз. По имеющейся информации, за рассылкой таких сообщений стоят украинские спецслужбы, их задача — посеять панику, напугать наших жителей, родителей. Всё это элементы гибридной войны, в которой враг не гнушается ничем", — говорится в публикации.

В правительстве отметили, что фейковая рассылка производилась по всей России с практически одинаковыми текстами, видео с сообщением о нападении было сделано по шаблону, а на выложенных кадрах нет школ Алтайского края. Несмотря на это, правоохранительные службы усилят меры по защите объектов образования, расследуют ситуацию с фейковой рассылкой и разыщут людей, распространявших ложные сообщения.