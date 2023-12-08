Раскрыта украинская провокация в отношении российских школьников после трагедии в Брянске

После стрельбы в брянской гимназии активизировалась сетка закрытых каналов и чатов с призывами школьников к "деструктивным действиям". Также там публикуются различные незаконные инструкции. Как пишет SHOT, курируются эти каналы и чаты с территории Украины.

Так, например, один из заранее созданных каналов внезапно стал "дневником Алины" (так звали школьницу, открывшую стрельбу), где она якобы рассказывала о том, как планирует совершить нападение. Однако этот канал оказался фейком, ссылки из него ведут на "группы-переходники" и далее в анонимные приложения. Администраторы просто исправили старые сообщения и вписали туда нужный текст, в котором якобы описывалась "ненависть Алины к одноклассникам" и оправдывались её действия.

В "дневник Алины" этот канал превратился накануне в 16:06 — спустя девять часов после трагедии. После этого из канала сразу же разлетелись сообщения в различные российские СМИ. Некоторые издания даже опубликовали их.