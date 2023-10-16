"Это миф": Львова-Белова разоблачила фейк об украинских детях в России

Уполномоченный при Президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова, выступая на пресс-конференции в МИД РФ, призвала не распространять откровенную ложь о якобы насильственном удерживании украинских детей на территории нашей страны. В пример она привела заявление Владимира Зеленского с Генассамблеи ООН о "сотнях тысяч похищенных деток".

"Коллеги, это ложь! Я вам ответственно заявляю. Никаких тысяч детей нет. У него нет имён, это просто миф, подтвердить это очень легко — просто найти заявителей и уточнить по созданным каналам детали. На этой лжи основаны решения МУС, массовая кампания дезинформации, развёрнутая украинским режимом, спекулирующим на детях", — приводит "Царьград" слова детского омбудсмена.

В реальности же дела обстоят совсем иначе. Так, по словам Львовой-Беловой, из 2360 украинских детей, которых родители отправили отдыхать в Крым, по состоянию на октябрь текущего года на полуострове остаётся всего один 17-летний подросток. Он обучается в вузе и по просьбе родителей остаётся на территории РФ. Кроме того, омбудсмен подчеркнула, что трудностей никаких, по сути, и не было, у детей всегда имелась постоянная связь с родственниками.