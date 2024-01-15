На Ставрополье раскрыли, кто придумал фейк о нападении на школы
Минобразования Ставрополья опровергло фейк о готовящемся нападении на школы края
Информация о том, что на школы Ставропольского края якобы готовится нападение, является фейком. Об этом сообщило региональное Министерство образования.
Ранее в соцсетях появились данные, что якобы в понедельник в 13:00 (12:00 мск) на школы края будут совершены нападения.
"Информация ложная! Она проверена соответствующими службами, правоохранительные органы держат ситуацию на контроле", — указано в сообщении.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров пояснил, что информация о возможном нападении на школы рассылалась из соседней страны. По его словам, это делается для того, чтобы расшатать ситуацию в регионе. Сотрудники правоохранительных органов держат ситуацию на контроле, поводов для тревоги нет, подчеркнул Владимиров.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что информация о возможном нападении на школы рассылалась из соседней страны. Видео © Telegram / Владимир Владимиров
Попытки украинских спецслужб расшатать ситуацию в России наблюдались также после стрельбы в брянской гимназии. Тогда активизировалась сетка закрытых каналов и чатов с призывами школьников к "деструктивным действиям".
ТАСС / Алексей Коновалов