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15 января, 09:58

На Ставрополье раскрыли, кто придумал фейк о нападении на школы

Минобразования Ставрополья опровергло фейк о готовящемся нападении на школы края

Информация о том, что на школы Ставропольского края якобы готовится нападение, является фейком. Об этом сообщило региональное Министерство образования.

Ранее в соцсетях появились данные, что якобы в понедельник в 13:00 (12:00 мск) на школы края будут совершены нападения.

"Информация ложная! Она проверена соответствующими службами, правоохранительные органы держат ситуацию на контроле", указано в сообщении.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров пояснил, что информация о возможном нападении на школы рассылалась из соседней страны. По его словам, это делается для того, чтобы расшатать ситуацию в регионе. Сотрудники правоохранительных органов держат ситуацию на контроле, поводов для тревоги нет, подчеркнул Владимиров.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что информация о возможном нападении на школы рассылалась из соседней страны. Видео © Telegram / Владимир Владимиров

Кошмарившего ставропольскую гимназию шестиклассника перевели в другую школу
Кошмарившего ставропольскую гимназию шестиклассника перевели в другую школу

Попытки украинских спецслужб расшатать ситуацию в России наблюдались также после стрельбы в брянской гимназии. Тогда активизировалась сетка закрытых каналов и чатов с призывами школьников к "деструктивным действиям".

Обложка ©

ТАСС / Алексей Коновалов

Дарья Нарыкова
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