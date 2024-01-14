Кошмарившего ставропольскую гимназию шестиклассника перевели в другую школу
В Ставрополе школьник покинул гимназию после стрельбы по одноклассникам
Ученик ставропольской гимназии № 30, избивавший одноклассников и стрелявший в них из пневматического пистолета, покинул учебное заведение. Об этом заявили в пресс-службе регионального Минобрнауки в воскресенье, 14 января.
"Обучающийся 6 "Д" класса МБОУ "Гимназия № 30" с 8 декабря 2023 года очно в гимназии не обучался. По заявлению родителей он был переведён на дистанционное обучение", — отметили в ведомстве.
В министерстве добавили, что 12 января ученик покинул гимназию и перевёлся в школу, которая находится в другом городе.
Как сообщал Лайф, в ноябре 2023 года родители одной из гимназий в Ставрополе попросили властей региона спасти детей от терроризирующего их одноклассника. По словам взрослых, после инцидента со стрельбой в образовательное учреждение приходили правоохранители и было написано заявление в полицию, но ничего не изменилось. По факту случившегося следователи тогда возбудили уголовное дело.
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