Кошмарившего ставропольскую гимназию шестиклассника перевели в другую школу

Ученик ставропольской гимназии № 30, избивавший одноклассников и стрелявший в них из пневматического пистолета, покинул учебное заведение. Об этом заявили в пресс-службе регионального Минобрнауки в воскресенье, 14 января.

"Обучающийся 6 "Д" класса МБОУ "Гимназия № 30" с 8 декабря 2023 года очно в гимназии не обучался. По заявлению родителей он был переведён на дистанционное обучение", — отметили в ведомстве.

В министерстве добавили, что 12 января ученик покинул гимназию и перевёлся в школу, которая находится в другом городе.