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14 января, 17:41

Кошмарившего ставропольскую гимназию шестиклассника перевели в другую школу

В Ставрополе школьник покинул гимназию после стрельбы по одноклассникам

Ученик ставропольской гимназии № 30, избивавший одноклассников и стрелявший в них из пневматического пистолета, покинул учебное заведение. Об этом заявили в пресс-службе регионального Минобрнауки в воскресенье, 14 января.

"Обучающийся 6 "Д" класса МБОУ "Гимназия № 30" с 8 декабря 2023 года очно в гимназии не обучался. По заявлению родителей он был переведён на дистанционное обучение", — отметили в ведомстве.

В министерстве добавили, что 12 января ученик покинул гимназию и перевёлся в школу, которая находится в другом городе.

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Как сообщал Лайф, в ноябре 2023 года родители одной из гимназий в Ставрополе попросили властей региона спасти детей от терроризирующего их одноклассника. По словам взрослых, после инцидента со стрельбой в образовательное учреждение приходили правоохранители и было написано заявление в полицию, но ничего не изменилось. По факту случившегося следователи тогда возбудили уголовное дело.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
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