Нашли баллончик и два ножа: Задержан российский школьник, готовивший массовое убийство одноклассников

В городе Кукморе, который находится в Татарстане, задержали 15-летнего ученика средней школы № 4, планировавшего совершить массовое убийство одноклассников. Как пишет Mash, дома у подростка нашли перцовый баллончик, два ножа, топор, тактические перчатки, балаклаву и тетрадь с подробным описанием преступных планов.

Кроме того, как выяснили оперативники, несовершеннолетний собирал в Сети информацию о том, как изготовить самодельное взрывное устройство, и способах совершения убийства. Возбуждено уголовное дело.