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10 января, 12:08

Нашли баллончик и два ножа: Задержан российский школьник, готовивший массовое убийство одноклассников

Mash: В Татарстане задержали подростка, готовившего массовое убийство в школе

В городе Кукморе, который находится в Татарстане, задержали 15-летнего ученика средней школы № 4, планировавшего совершить массовое убийство одноклассников. Как пишет Mash, дома у подростка нашли перцовый баллончик, два ножа, топор, тактические перчатки, балаклаву и тетрадь с подробным описанием преступных планов.

Кроме того, как выяснили оперативники, несовершеннолетний собирал в Сети информацию о том, как изготовить самодельное взрывное устройство, и способах совершения убийства. Возбуждено уголовное дело.

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Ранее суд в Подмосковье на два месяца арестовал девятиклассника, планировавшего напасть на школу. Возбуждены уголовные дела по статьям "Покушение на убийство двух и более несовершеннолетних общеопасным способом" и "Участие в деятельности террористической организации".

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Матвей Константинов
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