Регион

Уведомления отключены

28 декабря, 14:45

В Подмосковье арестован девятиклассник, который планировал нападение на школу

Подмосковный суд на два месяца арестовал девятиклассника, который планировал напасть на школу в Подмосковье, сообщает SHOT. Новый год подросток встретит в СИЗО.

Против школьника возбудили дела по статьям "Покушение на убийство двух и более несовершеннолетних общеопасным способом" и "Участие в деятельности террористической организации".

Учительница-героиня из Брянска, закрывшая собой детей от пуль, впервые рассказала о стрельбе
Учительница-героиня из Брянска, закрывшая собой детей от пуль, впервые рассказала о стрельбе

Напомним, что ранее в подмосковном Егорьевске предотвратили массовую стрельбу в школе. С оружием на учеников собирался напасть 15-летний подросток, его "вёл" некий куратор, который давал советы, как купить огнестрел, где его хранить и как совершать нападение. Школьник задержан, ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров