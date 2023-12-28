В Подмосковье арестован девятиклассник, который планировал нападение на школу
Подмосковный суд на два месяца арестовал девятиклассника, который планировал напасть на школу в Подмосковье, сообщает SHOT. Новый год подросток встретит в СИЗО.
Против школьника возбудили дела по статьям "Покушение на убийство двух и более несовершеннолетних общеопасным способом" и "Участие в деятельности террористической организации".
Напомним, что ранее в подмосковном Егорьевске предотвратили массовую стрельбу в школе. С оружием на учеников собирался напасть 15-летний подросток, его "вёл" некий куратор, который давал советы, как купить огнестрел, где его хранить и как совершать нападение. Школьник задержан, ему грозит до 20 лет тюрьмы.
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