В Подмосковье арестован девятиклассник, который планировал нападение на школу

Подмосковный суд на два месяца арестовал девятиклассника, который планировал напасть на школу в Подмосковье, сообщает SHOT. Новый год подросток встретит в СИЗО.

Против школьника возбудили дела по статьям "Покушение на убийство двух и более несовершеннолетних общеопасным способом" и "Участие в деятельности террористической организации".