В Ставрополе родители просят спасти детей от терроризирующего их одноклассника

В Ставропольском крае следователи возбудили уголовное дело после сообщений о том, что в одной из гимназий административного центра региона ученик избивает одноклассников и стреляет в них из пневматического оружия. Об этом в своём телеграм-канале передаёт СУ СК России по Ставропольскому краю.

"По указанию руководителя Следственного управления СК России по Ставропольскому краю Иванова И.Н. в территориальном следственном отделе по данному факту возбуждено уголовное дело", — говорится в сообщении.

Издание "Блокнот" со ссылкой на родителей пострадавших школьников пишет, что дети боятся своего агрессивного одноклассника и опасаются ходить на уроки. По словам взрослых, мальчик — "легенда" школы ещё с первого класса. Родители утверждают, что неоднократно обращались в администрацию учреждения, но ничего кроме отписок не получали. Также они отметили, что классный руководитель, который буквально водил за руку буйного школьника весь прошлый учебный год, уволился, не выдержав давления.

"Может плюнуть в лицо однокласснику, выжать на голову тряпку для доски; в мае 2023 года он систематически оскорблял семью своего одноклассника. Завязалась драка, и мальчик с особой жестокостью на глазах детей разбил оппоненту всё лицо; на уроке биологии он не только угрожал, но и стрелял по нескольким ребятам из нашего класса. Выстрелы были слышны на перемене в коридоре, а также в раздевалке физкультурного зала", — пожаловались родители, добавив, что однажды школьник снял с себя штаны и гулял по классу в одном нижнем белье.

Пуля от пневматического оружия, которая попала в одного из школьников. Фото © "Блокнот"

Они добавили, что после инцидента со стрельбой в гимназию приходил сотрудник правоохранительных органов и было написано заявление в полицию, однако ничего не изменилось. Теперь родители обратились к властям региона. Свои подписи под обращением поставили 22 человека.

В свою очередь руководство гимназии уверяет, что не всё так страшно, как описывают родители.

"Не всё так страшно, как там представлено. И прямо как его монстром выставили — разве так можно? Я бы на такие сообщения не отвечала. Работа у нас ведётся достаточно активная, а школа работает со всеми детьми. Право на образование есть у всех. И право на защиту своих интересов есть у каждого родителя и ребёнка", — отметила директор учреждения Лариса Шишкина.