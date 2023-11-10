Лайф выяснил причину драки между мамой ученицы и учительницей в подмосковной школе

Стало известно, почему учительница математики Деденевской школы имени Крупской в Дмитровском городском округе Подмосковья подралась с мамой одной из учениц. По данным телеграм-канала SHOT, всё дело в том, что преподаватель ставила шестикласснице двойки и даже бросалась в неё тряпками.

Мать шестиклассницы рассказала о причинах конфликта с учительницей в подмосковной школе. Видео © Telegram / SHOT

"Человек полтора года моего ребёнка постоянно оскорбляет, угрожает. "Отца у неё нет", — она говорит. Отец есть. [Мол], она не русская. Мы из Донецка. [Говорит], возвращайся на свою родину, почему твои родители не там", — рассказала мать ученицы Серафима Голикова.

Она добавила, что преподаватель, которую зовут Наталья Сапальская, ставит плохие оценки, не давая даже ответить у доски, а иногда и вовсе замахивается на ребёнка. Накануне, по словам Голиковой, учительница заперла девочку в кабинете и накричала на неё. Дети побежали к директору, однако тот был на совещании. Тогда неравнодушные позвонили маме ученицы — она приехала на разборки и вызвала полицию.

Пока сотрудники ехали на место, Сапальская якобы упрекала мать в плохом воспитании детей, а потом ударила её, вцепилась в волосы. Кроме того, учительница заявляла, что старшая дочь Голиковой — та самая шестиклассница — якобы наркоманка. При этом педагог после конфликта также сняла побои и написала встречное заявление в полицию.

Оскорбления, по словам женщины, достаются почти всему классу. Однако педагога уволить не могут, так как в Деденево нехватка учителей. Родители написали коллективное обращение в Министерство образования Подмосковья, чтобы отстранить педагога от работы. Также ранее они просили уволить заместителя директора школы за то, что он хватал учительницу литературы за шею. Между тем в школе после драки усилены меры безопасности. Детей после уроков выводят к родителям, которые ждут их рядом с забором.