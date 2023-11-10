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10 ноября, 07:11

Учительница подралась с мамой ученицы в подмосковной школе

Учительница Деденевской школы имени Крупской в Дмитровском городском округе подралась с мамой одной из учениц. Инцидент между двумя взрослыми женщинами, которые не смогли решить конфликт на словах, на камеру сняли школьники.

Учительница Деденевской школы имени Крупской подралась с мамой ученицы. Видео © Телеканал "360"

Всё произошло, когда родительница пришла в школу, чтобы обсудить конфликт между её дочерью и учителем математики, которую та якобы обзывала. В итоге мирным путём решить ситуацию не получилось — и в ход пошли кулаки: сначала женщины сцепились в классе, а уже в дверях свидетелями их перепалки стала почти вся школа.

Известно, что медики диагностировали у 52-летней учительницы ушибы и гематомы головы, шеи и рук, она написала заявление в полицию. В деле теперь разбираются правоохранители, прокуратура начала проверку.

Кроме того, ситуацию прокомментировал глава округа Илья Поночевный и назвал произошедшее недопустимым. Он заверил, что все виновные в инциденте обязательно будут наказаны.

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Ранее Лайф рассказывал, как в Береславской средней школе в Волгоградской области подросток в балаклаве подарил учительнице две красные гвоздики с "наилучшими пожеланиями". "Презент с намёком" он подготовил специально на День учителя. Удивить педагога у мальчика действительно получилось.

Обложка ©

Телеканал "360"

Николь Вербер
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