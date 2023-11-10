Под Петербургом учительница географии снимала порно со школьниками и своим 4-летним сыном
В Ленобласти задержали учительницу географии за съёмку порно с детьми
Фото учительницы географии из Ленобласти, которую задержали за съёмку порно с детьми. Обложка © t.me / SHOT
В Ленинградской области учительница географии подозревается в изготовлении детской порнографии. Предполагается, что она снимала порно с несовершеннолетними, причём одной из жертв оказался её собственный сын. На тот момент мальчику было всего четыре года, сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, всё произошло в одном из посёлков, расположенных под Петербургом. Утром 36-летняя женщина преподавала детям историю и географию, а вечером проводила "уроки" 18+. В итоге обо всём узнали полицейские и вчера нагрянули к ней домой. Подозреваемую задержали, а в ходе обысков обнаружили у неё залежи недетских видео с участием школьников.
На данный момент доказан один факт насилия над несовершеннолетним в 2018 году — в отношении родного сына. Возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера". Сейчас правоохранители изучают изъятую детскую порнографию.
А ранее Лайф рассказывал историю из Пензы, где школьный учитель информатики совратил 15-летнюю ученицу. После настойчивых ухаживаний он "уложил" несовершеннолетнюю прямо в своей лаборантской. А известно обо всём стало лишь спустя несколько лет, когда пострадавшей исполнилось 19 лет: об "опыте" с педагогом она проболталась подругам. Теперь мужчине грозит до четырёх лет тюрьмы.