Регион

Уведомления отключены

10 ноября, 05:22

В Хабаровском крае тренер по тхэквондо домогался девочек на соревнованиях

<p>46-летний тренер по тхэквондо, которого подозревают в домогательстве к воспитанникам в Комсомольске-на-Амуре. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/59187" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

46-летний тренер по тхэквондо, которого подозревают в домогательстве к воспитанникам в Комсомольске-на-Амуре. Обложка © t.me / SHOT

В Хабаровском крае тренер по тхэквондо домогался своих малолетних воспитанниц на соревнованиях. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, всё произошло в Комсомольске-на-Амуре. Тренер из краевой Федерации тхэквондо (ВТФ) приставал к юным воспитанницам своей же секции во время выездных соревнований. Группа остановилась в местном отеле "Бриз", именно там он проделал грязные дела — трогал детей за интимные места и домогался.

Пострадавшими от рук наставника оказались три девочки в возрасте от семи до 12 лет. По приезде они рассказали об ужасной поездке родителям, а те поспешили заявить в полицию. В настоящее время тренер с необычными пристрастиями задержан, он находится в ИВС. Возбуждено дело по статье "Насильственные действия сексуального характера". Теперь вместо спорта и тренерской карьеры мужчине грозит до 20 лет тюрьмы.

"Педофила-пивозавра" приговорили к 7 годам за домогательство воспитанниц лагеря в Анапе

"Педофила-пивозавра" приговорили к 7 годам за домогательство воспитанниц лагеря в Анапе

Ранее Лайф рассказывал, что в Хабаровском крае ищут маньяка, который заманивает маленьких девочек в гараж. На данный момент известно о двух жертвах: пострадавшими оказались сёстры восьми и девяти лет. Школьницы рассказали родителям, что незнакомец позвал их в гараж и совершил страшные вещи, а после всего проделанного просто убежал.

Николь Вербер
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Хабаровский край

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров