В Хабаровском крае тренер по тхэквондо домогался девочек на соревнованиях

В Хабаровском крае тренер по тхэквондо домогался своих малолетних воспитанниц на соревнованиях. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, всё произошло в Комсомольске-на-Амуре. Тренер из краевой Федерации тхэквондо (ВТФ) приставал к юным воспитанницам своей же секции во время выездных соревнований. Группа остановилась в местном отеле "Бриз", именно там он проделал грязные дела — трогал детей за интимные места и домогался.

Пострадавшими от рук наставника оказались три девочки в возрасте от семи до 12 лет. По приезде они рассказали об ужасной поездке родителям, а те поспешили заявить в полицию. В настоящее время тренер с необычными пристрастиями задержан, он находится в ИВС. Возбуждено дело по статье "Насильственные действия сексуального характера". Теперь вместо спорта и тренерской карьеры мужчине грозит до 20 лет тюрьмы.