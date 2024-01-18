Видео с оскверняющим купель мигрантом оказалось провокацией ЦИПсО МВД Тульской области назвало фейком видео, где мигрант справляет нужду в купель 18 января, 16:29 МВД Тулы назвало фейком видео, на котором мигрант справляет нужду в купель. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Распространившийся в Сети ролик, на котором выходец из ближнего зарубежья якобы справляет нужду в крещенскую купель в Тульской области, является фейком. Об этом заявили в пресс-службе областного главка МВД.

"Это фейковая информация. Она не имеет под собой никаких оснований. В Тульской области таких купелей нет", — приводит сообщение ведомства телеканал "360".

Видео появилось в одном из публичных чатов. На нём мигрант подходил к проруби в форме креста и мочился в неё, нецензурно ругаясь в адрес русского населения. По данным телеграм-канала "Оперативные сводки", постановочные провокационные кадры сняты украинским подразделением информационно-психологических операций (ЦИПсО) с целью разжечь межнациональный конфликт в России.

Ранее глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что Украина готовит два сценария крупной антироссийской провокации ради возвращения финансирования Запада. Он отметил, что первый сценарий — обстрел одного из городов на подконтрольной Зеленскому территории, чтобы показать миру трагедию с мирными жертвами, а затем обвинить Россию. Второй — разрушительные удары по мирным российским городам или террористические акты.

Авторы Татьяна Миссуми