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27 декабря, 08:20

В МИД РФ заявили, что Киев замышляет провокацию с отравляющими веществами

Украинские власти замышляют провокацию с использованием отравляющих веществ, чтобы обвинить Россию в "использовании химоружия". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"По Буче нет ничего: ни имён, ни дат рождения, ни паспортных данных, их просто нет. Их и не было, потому что это всё была провокация. Что-то подобное киевский режим замыслил и на этот раз. Не исключается организация очередной антироссийской провокации с использованием отравляющих веществ западного производства", — отметила дипломат в ходе брифинга.

По её мнению, после провокации Киев, по обыкновению, может инициировать в ООН и мировых СМИ новую кампанию по обвинению Москвы в "использовании химического оружия".

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В середине декабря в Минобороны РФ уже сообщали, что из-за провала контрнаступления Украина готовит провокацию с использованием боевых отравляющих веществ в зоне активных действий российских войск. Для этого СБУ уже привлекла украинскую компанию "Реалаб", через которую осенью закупила в Германии триэтаноламин и азотосодержащее соединение натрия. Триэтаноламин входит в приложение по химикатам Конвенции о запрещении химического оружия и подлежит декларированию.

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LIFE / Павел Баранов

Александра Вишнякова
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