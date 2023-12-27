В МИД РФ заявили, что Киев замышляет провокацию с отравляющими веществами

Украинские власти замышляют провокацию с использованием отравляющих веществ, чтобы обвинить Россию в "использовании химоружия". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"По Буче нет ничего: ни имён, ни дат рождения, ни паспортных данных, их просто нет. Их и не было, потому что это всё была провокация. Что-то подобное киевский режим замыслил и на этот раз. Не исключается организация очередной антироссийской провокации с использованием отравляющих веществ западного производства", — отметила дипломат в ходе брифинга.

По её мнению, после провокации Киев, по обыкновению, может инициировать в ООН и мировых СМИ новую кампанию по обвинению Москвы в "использовании химического оружия".