Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова спрогнозировала действия Соединённых Штатов относительно Украины в следующем году. Как заявила дипломат в интервью радио "Комсомольская правда", Белый дом сделает всё, чтобы тема поддержки киевского режима в 2024 году держалась на плаву.

"В 24-м году они будут делать всё для того, чтобы эту тему весь 24-й год держать на плаву. Получится у них вытаскивать у своих налогоплательщиков деньги — они будут это делать, если не получится, они будут стимулировать киевский режим к жутким, в том числе террористическим, актам, для того чтобы показывать активность на этом направлении", — подчеркнула собеседница издания.

По её словам, "в ход пойдут любые методы", так как для представителей Демократической партии США в преддверии предстоящих выборов американского лидера признание того, что этот проект провалился, подобно смерти. Захарова считает, что будет большое информационно-политическое шоу и американцы будут эксплуатировать эту ситуацию вне зависимости от судьбы украинского народа.