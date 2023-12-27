Захарова раскрыла, как США будут подогревать интерес к Украине
Захарова: США сделают всё, чтобы тема поддержки Украины в 2024 году сохранялась
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Обложка © t.me / МИД РФ
Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова спрогнозировала действия Соединённых Штатов относительно Украины в следующем году. Как заявила дипломат в интервью радио "Комсомольская правда", Белый дом сделает всё, чтобы тема поддержки киевского режима в 2024 году держалась на плаву.
"В 24-м году они будут делать всё для того, чтобы эту тему весь 24-й год держать на плаву. Получится у них вытаскивать у своих налогоплательщиков деньги — они будут это делать, если не получится, они будут стимулировать киевский режим к жутким, в том числе террористическим, актам, для того чтобы показывать активность на этом направлении", — подчеркнула собеседница издания.
По её словам, "в ход пойдут любые методы", так как для представителей Демократической партии США в преддверии предстоящих выборов американского лидера признание того, что этот проект провалился, подобно смерти. Захарова считает, что будет большое информационно-политическое шоу и американцы будут эксплуатировать эту ситуацию вне зависимости от судьбы украинского народа.
Ранее Захарова сочла отсутствие реакции на российский запрос по Буче доказательством того, что всё было инсценировано. По словам дипломата, за всем стоит киевский режим, который выполнял указания США и Великобритании при непосредственном участии.