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Регион
Опубликовано 20 декабря 2023, 12:05
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Захарова назвала ситуацию на поле боя неутешительной для украинских неонацистов

Ситуация на поле боя для Вооружённых сил Украины неутешительная. Об этом заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Ситуация на поле боя для украинских неонацистов неутешительная и однозначная", — сказала дипломат.

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Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в ходе СВО была освобождена территория в несколько раз больше, чем занимали ДНР и ЛНР до 24 февраля 2022 года. ВСУ, по его словам, не смогли в ходе контрнаступления преодолеть тактическую зону обороны российских военных. Противник был остановлен и понёс колоссальные потери. Всего с начала СВО ВСУ потеряли более 383 тысяч военных.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Ян Поланин
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