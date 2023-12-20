Захарова назвала ситуацию на поле боя неутешительной для украинских неонацистов
Ситуация на поле боя для Вооружённых сил Украины неутешительная. Об этом заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Ситуация на поле боя для украинских неонацистов неутешительная и однозначная", — сказала дипломат.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в ходе СВО была освобождена территория в несколько раз больше, чем занимали ДНР и ЛНР до 24 февраля 2022 года. ВСУ, по его словам, не смогли в ходе контрнаступления преодолеть тактическую зону обороны российских военных. Противник был остановлен и понёс колоссальные потери. Всего с начала СВО ВСУ потеряли более 383 тысяч военных.
ТАСС / Сергей Бобылев