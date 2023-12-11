Из-за провала наступления Украина готовит химическую провокацию против российских войск Минобороны: СБУ может провести химическую провокацию в зоне наступления ВС РФ 11 декабря, 13:48 Обложка © Shutterstock

Из-за провала контрнаступления Украина готовит провокацию с использованием боевых отравляющих веществ в зоне активных действий российских войск. Об этом заявил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"В связи с тем что Вооружённым силам Украины не удалось достигнуть успехов в ходе так называемого контрнаступления, предполагаем, что произойдёт смещение их активности в сторону нестандартных форм ведения военных действий, в том числе — применения химических и биологических средств", — отметил Кириллов в ходе брифинга.

Для этого Служба безопасности Украины уже привлекла украинскую компанию "Реалаб", через которую осенью закупила в Германии триэтаноламин и азотосодержащее соединение натрия. Триэтаноламин входит в приложение по химикатам Конвенции о запрещении химического оружия и подлежит декларированию.

"Данное соединение является прекурсором для синтеза отравляющего вещества кожно-нарывного действия — азотистого иприта. Азотосодержащие соединения натрия высокотоксичны, их поражающий эффект аналогичен цианидам. По нашей оценке, данные химикаты могут быть использованы СБУ для производства боевого отравляющего вещества", — добавил Кириллов.

По его данным, действия СБУ по подготовке провокации координирует офис Владимира Зеленского.

А ранее СМИ не исключали, что украинские военные заминировали Кременчугскую ГЭС в городе Светловодске Кировоградской области для провокации против России по "каховскому сценарию". Плотина Кременчугской гидроэлектростанции образует одноимённое водохранилище, которое представляет собой третью ступень Днепровского каскада украинских ГЭС. По плотине проходят автомобильная и железная дороги.

Авторы Александра Вишнякова