Россия узнала о планах ВСУ подорвать ещё одну ГЭС для провокации по "каховскому сценарию"
ВСУ поймали на минировании Кременчугской ГЭС для подрыва с целью обвинить Россию
Украинские военные заминировали Кременчугскую ГЭС в городе Светловодске Кировоградской области для провокации против России по "каховскому сценарию". Об этом сообщило РИА "Новости" со ссылкой на представителя российских силовых структур.
Плотина Кременчугской гидроэлектростанции образует одноимённое водохранилище, которое представляет собой третью ступень Днепровского каскада украинских ГЭС. По плотине проходит автомобильная и железная дорога. Суммарная мощность 12 турбин станции составляет 700 мегаватт. Подрывом объекта ВСУ хотят усилить напряжённость.
"Получены данные о минировании и возможном подрыве Кременчугской ГЭС с целью создания общественной напряжённости и обвинения Российской армии в атаке на станцию", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, сведения российская сторона получила от охраняющих периметр станции украинских военных.
Напомним, 6 июня в результате обстрела ВСУ была разрушена дамба Каховской ГЭС. Это привело к тому, что затопленными оказались 35 населённых пунктов Херсонской области, в том числе Новая Каховка. Из-за случившегося погибло 57 человек. МЧС оценило ущерб от инцидента в 1,2 миллиарда рублей. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в конце августа заявил о почти полной ликвидации последствий разрушения Каховской ГЭС. Также он рассказал о начале проектных работ по восстановлению ГЭС.