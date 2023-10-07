Россия узнала о планах ВСУ подорвать ещё одну ГЭС для провокации по "каховскому сценарию"

Украинские военные заминировали Кременчугскую ГЭС в городе Светловодске Кировоградской области для провокации против России по "каховскому сценарию". Об этом сообщило РИА "Новости" со ссылкой на представителя российских силовых структур.

Плотина Кременчугской гидроэлектростанции образует одноимённое водохранилище, которое представляет собой третью ступень Днепровского каскада украинских ГЭС. По плотине проходит автомобильная и железная дорога. Суммарная мощность 12 турбин станции составляет 700 мегаватт. Подрывом объекта ВСУ хотят усилить напряжённость.

"Получены данные о минировании и возможном подрыве Кременчугской ГЭС с целью создания общественной напряжённости и обвинения Российской армии в атаке на станцию", — рассказал собеседник агентства.