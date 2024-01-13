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13 января, 15:21

Раскрыты два сценария провокации, которую готовит Киев, чтобы вернуть внимание Запада

Рогов: Киев подготовил два сценария крупной антироссийской провокации

Украина готовит два сценария крупной антироссийской провокации, чтобы вернуть финансирование Запада. Об этом заявил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Согласно поступившей информации из ближайшего окружения Зеленского, сейчас его командой готовится два основных сценария крупной антироссийской провокации, чтобы вернуть к себе былое внимание и расположение международного сообщества, утраченное на фоне конфликтов в Газе и Йемене", — сказал Рогов в интервью РИА "Новости".

Он отметил, что первый сценарий — обстрел одного из городов на подконтрольной Зеленскому территории, чтобы показать миру трагедию с мирными жертвами, а затем обвинить Россию. Второй — разрушительные удары по мирным российским городам или террористические акты. По словам Рогова, именно эти две темы Зеленский хочет скормить Западу в обмен на поставки вооружения и другое финансирование.

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Напомним, ранее в Белом доме официально заявили о прекращении военных поставок на Украину в связи с расходованием бюджетных средств. Собранный на последние деньги пакет оружия и техники уже отправлен Киеву, и возобновления помощи стоит ждать только в том случае, если такое решение поддержит американский Конгресс.

Обложка ©

Getty Images / Anadolu

Александра Мышляева
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