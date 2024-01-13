Раскрыты два сценария провокации, которую готовит Киев, чтобы вернуть внимание Запада

Украина готовит два сценария крупной антироссийской провокации, чтобы вернуть финансирование Запада. Об этом заявил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Согласно поступившей информации из ближайшего окружения Зеленского, сейчас его командой готовится два основных сценария крупной антироссийской провокации, чтобы вернуть к себе былое внимание и расположение международного сообщества, утраченное на фоне конфликтов в Газе и Йемене", — сказал Рогов в интервью РИА "Новости".

Он отметил, что первый сценарий — обстрел одного из городов на подконтрольной Зеленскому территории, чтобы показать миру трагедию с мирными жертвами, а затем обвинить Россию. Второй — разрушительные удары по мирным российским городам или террористические акты. По словам Рогова, именно эти две темы Зеленский хочет скормить Западу в обмен на поставки вооружения и другое финансирование.