Около 12 украинских диверсантов и две БМП Bradley уничтожено у границы с Белгородской областью
SHOT: Украинская ДРГ пытается прорваться в Белгородскую область
Прямо сейчас диверсионно-разведывательная группа пытается прорваться в Белгородскую область. По данным SHOT, к российскому селу Сподарюшино силы противника подошли со стороны украинской деревни Поповка. Именно там на данный момент идёт бой.
Противник надеялся совершить прорыв с группой из 30 человек и уже успел потерять около 12 бойцов. Также ВС РФ уничтожили две бронемашины Bradley производства США, в небо поднята авиация. Тем временем ВСУ обстреливают Грайворон и Козинку.
Напомним, 12 марта ВСУ предприняли другую попытку прорыва на территорию России. Противник попытался зайти в Белгородскую и Курскую области, однако потерпел неудачу: по нему отработали авиационные, ракетные и артиллерийские подразделения ВС РФ, после чего противник бежал. По данным ФСБ, всего было уничтожено около ста человек. По мнению президента Владимира Путина, на очередную бессмысленную авантюру Киев толкнули неудачи на фронте.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин