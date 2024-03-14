Около 12 украинских диверсантов и две БМП Bradley уничтожено у границы с Белгородской областью

Прямо сейчас диверсионно-разведывательная группа пытается прорваться в Белгородскую область. По данным SHOT, к российскому селу Сподарюшино силы противника подошли со стороны украинской деревни Поповка. Именно там на данный момент идёт бой.

Противник надеялся совершить прорыв с группой из 30 человек и уже успел потерять около 12 бойцов. Также ВС РФ уничтожили две бронемашины Bradley производства США, в небо поднята авиация. Тем временем ВСУ обстреливают Грайворон и Козинку.