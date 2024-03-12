ФСБ: На границе Белгородской и Курской областей уничтожили 100 солдат ВСУ
Более сотни украинских солдат было ликвидировано при попытках пересечь границу в Белгородской и Курской областях, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Кроме того, враг лишился шести танков и двадцати бронированных машин.
"С 10 марта ФСБ России совместно с приданными подразделениями ВС России пресечено несколько попыток нарушения государственной границы в пределах указанных субъектов Российской Федерации. Уничтожено свыше 100 человек живой силы противника, шесть танков, САУ Caesar, 20 единиц боевых бронированных машин, опорный пункт", — сообщили в ведомстве.
А ранее Life.ru сообщал, что ночью над Курской областью было сбито 11 украинских дронов. Глава региона Роман Старовойт отметил, что ВСУ пытались прорваться в посёлок Тёткино. Случился стрелковый бой, противник был отброшен.
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