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10 марта, 11:07

Российские войска лишили ВСУ почти 300 солдат и трёх броневиков на Донецком направлении

ВСУ за сутки потеряли до 280 военнослужащих на Донецком направлении

За минувшие сутки ВСУ потеряли до 280 военнослужащих на Донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ. На данном участке фронта работают подразделения Южной группировки войск, они заняли более выгодные рубежи по переднему краю и нанесли поражение формированиям противника.

"Подразделения <...> нанесли поражение формированиям 54-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 4-й бригады Нацгвардии в районах населённых пунктов Верхнекаменское, Спорное, Курдюмовка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики", — рассказали в ведомстве.

Украинская армия лишилась также трёх боевых бронированных машин, танка и пяти автомобилей, а в ходе контрбатарейной борьбы — самоходной артиллерийской установки "Акация", гаубицы Д-30 и двух складов боеприпасов.

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Ранее Минобороны показало, как российские артиллеристы по наводке "Орланов" уничтожили радиолокационную станцию ВСУ. Беспилотники обнаружили противника, после чего информацию передали в командный пункт, а оттуда — расчёту самоходной артиллерийской установки "Мста-С". Уже он ударил по противнику.

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ТАСС / Александр Река

Матвей Константинов
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