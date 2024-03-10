Бывший замминистра по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещённых лиц Украины Георгий Тука рассказал о новой помощи Канады киевскому режиму. Как заявил экс-чиновник в эфире телеканала "Прямой", Оттава одобрила передачу Киеву подлежащих утилизации авиационных ракет.

Он не уточнил, как они называются. В то же время, по словам собеседника канала, речь идёт о ракетах класса "воздух – земля", которые он назвал "новыми" для Вооружённых сил Украины. Также бывший замминистра подчеркнул, что их количество превышает 80 тысяч единиц.

"И канадцы приняли решение, вместо того чтобы заниматься утилизацией этих ракет, которые сняты с вооружения, передать эти ракеты нам", — заявил Тука.

Помимо того, бывший украинский чиновник похвалил представителя канадского Минобороны, который заявлял, что киевские власти просят даже неисправные ракеты. Экс-замминистра также стал утверждать, что даже "полуработающие" ракеты, у которых отсутствует боевая часть, смогут преподнести "неожиданные сюрпризы".