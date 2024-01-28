"Будем очень рады": Киев захотел принять списанные британские корабли

В Киеве будут рады, если Великобритания решит передать Украине списанные из-за нехватки моряков военные корабли. Об этом в интервью британскому телеканалу Sky News заявил командующий военно-морскими силами Незалежной Алексей Неижпапа.

В первую очередь речь идёт о готовящихся к списанию в этом году фрегатах HMS Argyll и HMS Westminster. Украинский военачальник в беседе с журналистами подчеркнул, что руководство ВМС Украины понимает необходимость введения этих кораблей в состав своего флота.

"Поэтому, если будет принято такое решение, касающееся возможности передачи двух фрегатов Украине, мы будем очень рады", — заявил Неижпапа.