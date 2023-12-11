Лондон усилит ВМС Украины минными тральщиками класса Sandown
Минобороны Британии: Лондон передаст Киеву два минных тральщика класса Sandown
Минный тральщик ВМС Великобритании HMS Ramsey (M110) класса Sandown. Обложка © ТАСС / Joerg Waterstraat / SULUPRESS.DE
Власти Соединённого Королевства планируют поставить украинским Военно-морским силам два минно-поисковых тральщика класса Sandown, говорится на интернет-портале британского оборонного ведомства.
Согласно предоставленным сведениям, глава Министерства обороны Великобритании Грант Шаппс официально об этом объявит в понедельник, 11 декабря. Также стало известно, на каких условиях королевство предоставит киевскому режиму эти корабли: они будут закуплены с помощью экспортно-кредитного агентства островного государства.
Помимо того, в заявлении говорится о будущих планах Лондона относительно акватории Чёрного моря. Британские власти совместно с Норвегией планируют создать морскую коалицию, состоящую из стран, желающих оказать Киеву военно-морскую помощь.
Лайф сообщал, что летом этого года главнокомандующий Королевским военно-морским флотом адмирал Алан Уэст нелестно выразился о ситуации в ВМС страны. По его словам, Военно-морские силы Великобритании в настоящее время пребывают в убогом состоянии. Также он подчеркнул, что у Лондона очень мало кораблей, которых не хватает ни в территориальных водах, ни в исключительной экономической зоне.