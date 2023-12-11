Лондон усилит ВМС Украины минными тральщиками класса Sandown

Согласно предоставленным сведениям, глава Министерства обороны Великобритании Грант Шаппс официально об этом объявит в понедельник, 11 декабря. Также стало известно, на каких условиях королевство предоставит киевскому режиму эти корабли: они будут закуплены с помощью экспортно-кредитного агентства островного государства.

Лайф сообщал, что летом этого года главнокомандующий Королевским военно-морским флотом адмирал Алан Уэст нелестно выразился о ситуации в ВМС страны. По его словам, Военно-морские силы Великобритании в настоящее время пребывают в убогом состоянии. Также он подчеркнул, что у Лондона очень мало кораблей, которых не хватает ни в территориальных водах, ни в исключительной экономической зоне.